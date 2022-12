Documentos do Twitter revelam pressão do FBI para controlar a fala – CMIO

Funcionários federais sinalizaram repetidamente usuários e postagens específicos que eles queriam que fossem removidos da plataforma de mídia social

Twitter manteve “constante e abrangente” contatos com o FBI e outras agências de inteligência dos EUA por vários anos, de acordo com documentos internos da empresa vazados para repórteres. Os arquivos parecem mostrar uma campanha coordenada do governo para colocar conteúdo na lista negra rotulado como “desinformação”.

Publicado pelo jornalista Matt Taibbi na sexta-feira, o sexta parcela dos ‘Arquivos do Twitter’ revelou pressão adicional colocada no site pelo FBI e pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) entre janeiro de 2020 e no mês passado, amplamente focada em moderar postagens e contas específicas que discutem as eleições americanas.

Embora documentos anteriores indicassem uma coordenação de alto nível entre as agências de inteligência e o Twitter, os arquivos mais recentes sugerem que tal conluio ocorreu em uma escala maior do que se sabia anteriormente. Em um período de menos de três anos, o ex-chefe de Trust and Safety da empresa, Yoel Roth, trocou sozinho mais de 150 e-mails com o FBI.

Antes de sexta-feira, Roth era o único executivo que mantinha contatos regulares e diretos com a agência, no entanto, os novos arquivos mostram que a executiva jurídica Stacia Cardille também ocupou reuniões semanais com não apenas o FBI, mas o DHS, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) a partir de setembro.













Em uma carta endereçada ao ex-vice-conselheiro geral do Twitter, Jim Baker – ele próprio um ex-advogado do FBI – Cardille observou que ela perguntou se haveria “impedimentos” para repassar informações classificadas para parceiros da indústria. Dentro respostao FBI foi “diamante” que havia “sem impedimentos para compartilhar.”

“Esta passagem ressalta a vibração única de uma grande família feliz entre o Twitter e o FBI. Com que outra empresa o FBI concordaria alegremente em ‘sem impedimentos’ para informações classificadas? perguntou Taibi.

Uma série de mensagens enviadas ao Twitter pelo FBI contêm pedidos explícitos para retirar certas postagens ou até mesmo banir contas completamente. Em um caso, a agência sinalizou tanto “possível conteúdo violador” que os funcionários do Twitter foram vistos mais tarde parabenizando um ao outro em um chat interno da empresa para o “empreendimento monumental” de revisá-lo.

Outra mensagem enviada em 5 de novembro de 2022 do ‘Posto de Comando Eleitoral Nacional’ do FBI fornecia um lista de 25 contas este “pode justificar ação adicional.” O Twitter foi rápido em banir permanentemente sete desses identificadores, enquanto suspendeu temporariamente outro e excluiu oito tweets por suposto “violações da política de desinformação civil”.













Grande parte do conteúdo sinalizado detalhado nos documentos mais recentes referia-se às eleições de meio de mandato em novembro, incluindo postagens de ‘Claire Foster PhD‘, uma conhecida sátira que zomba regularmente dos progressistas. ‘Foster’ foi denunciado pelo FBI depois de brincar que ela era uma contadora de votos em seu estado e que acrescentaria “outro voto para os democratas” para cada “comentário negativo” deixado em seu tweet.

“Qualquer um que não consiga discernir a sátira óbvia da realidade não tem lugar para tomar decisões pelos outros ou trabalhar para os federais.” ‘Foster’ disse a Taibbi quando informado sobre a sinalização.

Embora o relato da paródia tenha sido poupado, muitos outros não tiveram a mesma sorte, com documentos separados mostrando vários casos em que o Twitter cedeu a pedidos de remoção do FBI e do DHS, bem como de uma rede de parceiros empreiteiros e ONGs.

Liderados por Taibbi e pelo colega repórter Bari Weiss, os arquivos do Twitter foram publicados continuamente com a bênção do novo proprietário do site, o empresário bilionário Elon Musk. Até o momento, os documentos lançaram luz sobre várias decisões controversas tomadas pela empresa, incluindo material sobre a suspensão do ex-presidente Donald Trump, a prática de banimento das sombras, bem como uma proibição em todo o site de uma reportagem do New York Post sobre o negócios estrangeiros de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden.