Suíça adere às últimas sanções da UE contra a Rússia — CMIO

A nona rodada de penalidades relacionadas à Ucrânia já havia sido adotada pelo bloco

A Suíça adotou as sanções anti-Rússia ampliadas, de acordo com as últimas medidas aprovadas pela União Europeia, anunciou o Conselho Federal Suíço na sexta-feira.

O anúncio ocorre logo após o Conselho Europeu aprovar seu nono pacote de penalidades sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia. As novas medidas incluem controles e restrições à exportação de bens e tecnologias de uso duplo e bens e tecnologias que poderiam ser usados ​​no setor de defesa e segurança.

As penalidades estendidas também incluem a lista negra de 168 empresas russas, proibições de exportação de bens e tecnologia relacionados aos setores de aviação e espaço, imposição de congelamento de ativos em mais dois bancos e revogação de licenças de transmissão de vários meios de comunicação russos.

A declaração do governo suíço destacou que Bruxelas concordou em aplicar novas sanções relacionadas a um teto de preço do petróleo bruto e dos produtos petrolíferos russos.

“Isso amplia a proibição de transporte desses produtos vendidos acima do preço máximo para serviços de comércio e corretagem”, a declaração lida.

No início deste mês, a UE, os países do G7, a Austrália e a Noruega introduziram o limite de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo transoceânico, forçando as empresas ocidentais que fornecem seguros e outros serviços a ficar longe de navios-tanque carregados com petróleo russo, a menos que a carga seja comprada. igual ou inferior ao preço estabelecido.

