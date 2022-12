EUA querem reforçar sanções desumanas contra a Síria, diz fundador do Fórum Nacional Árabe

Maan Bashour, presidente fundador do Fórum Nacional Árabe, instou ao levantamento do “embargo coercivo e ilegítimo dos EUA” contra a Síria.

“Em um momento em que as agressões israelenses e americanas em território sírio continuam, uma tentativa da administração dos EUA de impor a ela novas sanções sob o título da ‘Lei Antinarcóticos’, que Washington toma como pretexto para apertar o cerco ao povo sírio e impedir que ele importe materiais básicos para si, como medicamentos e outros, e sitiá-lo no nível comercial, econômico e monetário por todos os métodos”, disse Bashour em uma declaração, citado na sexta-feira (16) pela agência síria SANA.

Para Maan Bashour, isso prova a firmeza e a posição do povo, Exército e liderança da Síria no que toca aos seus objetivos durante esta guerra.

A Síria está em conflito desde março de 2011, com forças governamentais lutando contra grupos armados da oposição e organizações terroristas. Em dezembro de 2017 foi anunciada a derrota do Daesh na Síria e no Iraque, mas a eliminação de membros de células terroristas continua.

Enquanto isso, os EUA mantiveram sua presença no país árabe. Apesar de uma redução parcial das forças sob a presidência de Donald Trump (2017-2021), Washington também tem construído refinarias e reforçado suas bases no nordeste do país, de onde contrabandeia petróleo, trigo e gás para suas outras bases no Iraque.