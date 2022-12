Itália endividada critica aumento ‘louco’ da taxa do BCE – CMIO

Três ministros seniores fazem comentários extraordinariamente negativos sobre a política do regulador financeiro da zona do euro

Os ministros italianos criticaram publicamente o Banco Central Europeu na sexta-feira por mais um aumento da taxa de juros, marcando a decisão “desconcertante” e “louco.”

Os comentários de três ministros seniores do recém-nomeado governo italiano vêm depois que o BCE elevou sua taxa de referência em meio ponto percentual na quinta-feira. Teme-se que a medida, destinada a controlar a inflação, aumente a pressão financeira sobre um dos países mais endividados da zona do euro.

Logo após o anúncio, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, escreveu no Twitter que o aumento das taxas de juros “não faz sentido,” agradecendo sarcasticamente à presidente do BCE, Christine Lagarde, pela “Presente de Natal.” Crosetto postou um gráfico ilustrando o aumento do spread entre os custos dos empréstimos alemães e italianos ao lado de seus comentários.

Ele também criticou o plano do regulador de reduzir as compras de títulos soberanos, chamando a medida de “louco”, e dizendo que as decisões do BCE são “tomado e comunicado com superficialidade e distanciamento”.

Ao elevar as taxas, o regulador monetário prejudicará o crescimento econômico, impactando os mercados e as famílias, disse o ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani, na sexta-feira, acrescentando que era “feira” para criticar tais movimentos. Ele afirmou que a inflação na UE decorre em grande parte de “externo” fatores como o conflito na Ucrânia.

Ecoando comentários de seus colegas, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini rotulou a tomada de decisões do BCE como “inacreditável, desconcertante” e “preocupante”.

