Peru: Presidente se nega a renunciar e pressiona Congresso por novas eleições; protestos seguem

“Devem ter visto ontem a votação no Congresso. Ao que tudo indica, querem bloquear a possibilidade de antecipar as eleições. O Congresso tem que refletir, trabalhar e agir em prol do país. 83% da população quer eleições antecipadas”, disse Boluarte.

“Sem vinganças políticas, sem interesses pessoais. Não sejam cegos, olhem para a população e ajam de acordo com o que a população está exigindo de vocês. Já fizemos nossa parte, apresentamos o projeto de lei para antecipar as eleições”, completou.

Manifestantes seguem mobilizados nas ruas de diversas regiões do país pedindo a renúncia de Boluarte, eleições gerais antecipadas e o fechamento do Congresso.

O advogado Stuardo Ralón, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no Peru, usou as redes sociais neste sábado (17) para condenar a violência contra manifestantes no país.

“Como relator da CIDH para o Peru, expresso minha condenação pelas mortes ocorridas, no contexto da crise política e das manifestações no Peru. Os fatos devem ser apurados e os responsáveis punidos. Minha solidariedade às famílias das vítimas”, disse Ralón.

Os protestos no Peru começaram após o impeachment do presidente Pedro Castillo e sua detenção. As autoridades declararam estado de emergência no país por 30 dias, o que autoriza o uso das Forças Armadas para o restabelecimento da ordem pública. Até o momento, pelo menos 21 pessoas morreram, entre manifestantes e agentes de segurança, em decorrência dos protestos.