MOSCOU, 18 de dezembro – RIA Novosti. Washington não está interessado em uma nova escalada nas relações com Moscou e em um confronto “duro” com a Rússia, disse Alexander Gusev, doutor em Ciências Políticas, professor da Academia Russa de Ciências, à RIA Novosti, comentando a publicação do NYT de que autoridades americanas tentaram impedir Kyiv de planejar e realizar um ataque ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas RF Valery Gerasimova.