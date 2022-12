Observatório nuclear da ONU planeja visita ao Irã – CMIO

A viagem terá como foco “múltiplas partículas de urânio de origem antropogênica” relatado em três locais em 2019, todos sugeridos como antigos locais nucleares anteriormente não revelados ao cão de guarda. O Conselho de Governadores da AIEA votou em novembro para ordenar que Teerã coopere com uma investigação sobre os vestígios radioativos, tendo já aprovado uma resolução semelhante em junho.

O Irã denunciou a medida como “mal aconselhado” na época, insistir que a decisão só prejudicaria a cooperação futura com a AIEA, ao mesmo tempo em que afirmava que nunca realizou pesquisas significativas sobre o desenvolvimento de armas nucleares.













Os inspetores da AIEA relataram que descobriram os vestígios de urânio nos meses seguintes à retirada unilateral do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de um grande acordo nuclear firmado entre o Irã e as potências mundiais em 2015, conhecido formalmente como Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA). Teerã reduziu gradualmente sua própria conformidade com o acordo desde essa decisão, declarando mais recentemente que enriqueceria urânio para 60% – bem acima do limite de 3,67% estabelecido pelo JCPOA e muito mais próximo do grau de armas, ou 90% e sobre.

Grossi, que lidera a agência nuclear da ONU, alertou que o urânio de maior pureza “está muito próximo do nível militar”, argumentando que corre o risco de fornecer ao Irã “um inventário de material nuclear” que poderia ser usado como uma arma. “Nós precisamos ir. Precisamos verificar”, ele acrescentou, pedindo novas inspeções.

Em comunicado na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores iraniano reiterou que está pronto para retornar ao pacto nuclear, mas citou uma “longa lista de violações flagrantes” do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. O ministério instou Washington e seus aliados a suspender as sanções existentes contra o Irã e retirar qualquer “irrealista e mal calculado” demandas, observando que um projeto de acordo já foi preparado após meses de negociações delicadas em Viena, Áustria.

Os funcionários não comentaram sobre a próxima visita da AIEA, no entanto, apenas disseram que as tentativas ocidentais de “politizar” o JCPOA seria “perturbar a cooperação técnica” com a organização.