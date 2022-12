Consumo global de carvão bate recorde – relatório – CMIO

A disparada dos preços do gás foi o fator chave para o aumento da demanda por carvão, mostrou um estudo anual da AIE

A crise global de energia decorrente do aumento dos preços do gás natural levou o uso de carvão a uma alta de dez anos este ano, de acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA) divulgado na sexta-feira.

Espera-se que o consumo global de carvão aumente 1,2% em 2022 e ultrapasse 8 bilhões de toneladas em um único ano pela primeira vez, superando o recorde anterior estabelecido em 2013. O carvão usado na geração de energia, o maior setor consumidor, deve crescer 2% este ano.

Ao mesmo tempo, a IEA espera que o consumo industrial de carvão diminua mais de 1% em 2022 devido a uma queda na produção de ferro e aço desencadeada pela crise econômica.

O relatório também descobriu que os preços do carvão atingiram níveis sem precedentes em março e depois em junho, estimulados pela crise global de energia e pelo encolhimento do fornecimento de gás da Rússia para a UE.













O consumo de combustível fóssil na Europa aumentará pelo segundo ano consecutivo, já que muitos países reabriram suas usinas movidas a carvão, apesar dos planos de transição verde por temores de escassez de gás, disse o relatório.

A IEA também espera que as economias emergentes e em desenvolvimento da Ásia – incluindo os maiores consumidores de carvão do mundo, Índia e China – aumentem seu consumo no próximo ano.

“Isso significa que o carvão continuará a ser, de longe, a maior fonte única de emissões de dióxido de carbono do sistema global de energia”, disse. concluiu a agência.

O relatório também indicou que, se a transição energética para renováveis ​​não for acelerada, o consumo de carvão provavelmente permanecerá estável nos níveis atuais até 2025.

