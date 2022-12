“Washington parece precisar se afirmar constantemente por meio da competição com a Rússia. Parece que o ‘fantasma’ da União Soviética ainda assombra os corredores do poder na capital americana, e a ‘Velha Guerra’ ainda não acabou”, disse Antonov em entrevista à Newsweek.

Além disso, muitos políticos norte-americanos ainda agem de acordo com a mentalidade da Guerra Fria e acham difícil aceitar a “restauração do prestígio internacional da Rússia” sob o presidente Vladimir Putin, disse Antonov.

No início deste mês, Antonov disse que, em vez de escalar a situação atual com acusações infundadas, Washington deveria considerar se a direção de suas relações com Moscou estava alinhada com suas obrigações internacionais.