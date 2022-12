Musk decide sobre jornalistas banidos – CMIO

O chefe do Twitter restaurou contas que haviam sido bloqueadas por informar sua localização

Elon Musk desbloqueou as contas de vários jornalistas que haviam sido suspensos do Twitter por supostamente violar as regras da plataforma. “doxxing” políticas.

O chefe da mídia social restabeleceu as contas, que compartilhavam dados sobre os voos do bilionário, após uma grande reação pública e uma pesquisa de opinião que ele conduziu no Twitter.

“O povo falou. Contas que doxxaram minha localização terão sua suspensão suspensa agora”, Musk twittou na sexta-feira.

O CEO do Twitter já havia feito uma pesquisa perguntando aos usuários da plataforma se eles queriam que as contas dos jornalistas fossem restabelecidas ‘agora’ ou ‘em sete dias’. Um total de 58,7% optou pela primeira opção, com quase 3,7 milhões de pessoas votando.

Na quinta-feira, o Twitter baniu as contas de vários jornalistas importantes, incluindo Ryan Mac, do New York Times, Drew Harwell, do Washington Post, e Donie O'Sullivan, da CNN.













Segundo Musk, eles denunciaram e compartilharam links para a ElonJet, uma conta que acompanhava os voos do bilionário, uma suposta violação do Twitter. “doxxing” política. O bilionário também argumentou que os jornalistas haviam revelado sua “tempo real exato” local, o que ele disse equivalia a liberar “coordenadas de assassinato”.

“Se alguém postasse localizações e endereços em tempo real de repórteres do NYT, o FBI estaria investigando, haveria audiências no Capitólio e Biden faria discursos sobre o fim da democracia!” ele adicionou.

A própria ElonJet, que rastreava exclusivamente os movimentos do jato particular do bilionário, também havia sido banida, apesar de afirmar que estava apenas compartilhando dados disponíveis publicamente.

Depois que Musk suspendeu as contas dos jornalistas, ele ficou sob fogo pesado. Os críticos o acusaram de hipocrisia, já que o chefe do Twitter uma vez se descreveu como um “absolutista da liberdade de expressão”.

Também atraiu uma reação das Nações Unidas e da UE. O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que o órgão global estava “muito perturbado com a suspensão arbitrária de contas de jornalistas.”

“A medida estabelece um precedente perigoso em um momento em que jornalistas de todo o mundo enfrentam censura, ameaças físicas e coisas ainda piores”, disse. ele adicionou.

Enquanto isso, a UE alertou Elon Musk de que o Twitter poderia ser alvo de sanções por causa da mudança.

O CEO da Tesla, que concluiu seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter no final de outubro, havia declarado anteriormente que seu “o compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal.”