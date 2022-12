Musk em missão de dinheiro para o Twitter – mídia – CMIO

A plataforma de mídia social supostamente viu grandes saídas de anunciantes devido às políticas de tweets de Musk

O family office de Elon Musk, dono e administrador do Twitter, está atualmente em busca de investidores, de acordo com o site de notícias Semafor, citando duas fontes familiarizadas com o assunto. Ele segue relatos da mídia sobre o último êxodo de anunciantes e o pesado fardo da dívida da gigante da mídia social.

Jared Birchall, diretor administrativo do family office de Musk, estaria buscando injeções de dinheiro para o Twitter, na tentativa de viabilizar financeiramente a rede social.

O esforço de captação de recursos foi confirmado por Ross Gerber, presidente e CEO da Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, em resposta a um pedido da Reuters. Gerber, que havia participado da compra anterior do Twitter, disse que foi contatado por um representante de Musk sobre a oferta de mais ações por US$ 54,20 – o mesmo preço que Musk pagou para fechar o capital da empresa em outubro.

A empresa de mídia social viu recentemente um grande fluxo de anunciantes devido a uma série de controvérsias centradas no gerenciamento da plataforma por Musk.













O êxodo inevitavelmente atingiu as receitas da empresa e sua capacidade de pagar juros sobre a dívida de US$ 13 bilhões que Musk assumiu para comprar o Twitter.

A notícia vem logo após o bilionário divulgar cerca de US$ 3,6 bilhões a mais em vendas de ações da Tesla no início desta semana, elevando o valor total das ações da empresa de veículos elétricos vendidas para quase US$ 40 bilhões em 2022.

Na sexta-feira, as ações da Tesla registraram a pior perda semanal desde março de 2020, com os investidores cada vez mais preocupados com Musk sendo distraído pelo Twitter e pela desaceleração econômica global.

O empresário concordou em adquirir o Twitter em abril, mas só comprou a empresa em outubro, depois de passar meses tentando, sem sucesso, sair do negócio. Musk vendeu ações da Tesla para ajudar a financiar a compra, e isso pesou sobre as ações, que caíram 57% este ano.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT