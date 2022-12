A atitude calorosa dos marroquinos com os russos não mudou, disse o cônsul-geral

Prokhorov também disse que as relações entre as diásporas russa e ucraniana no Marrocos mudaram, mas as agências policiais conseguiram conter os ataques extremistas do lado ucraniano contra os russos nas redes sociais. “Obviamente, as relações entre a diáspora russa e a diáspora ucraniana mudaram desde o início da operação especial na Ucrânia. Mas, graças à atenção especial da liderança das agências policiais relevantes, todos os pontos negativos que vieram dos ucranianos foram nivelado, e agora não há mais ameaças nas redes sociais que vinham no início”, afirmou o Cônsul-Geral.