Arma de primeira linha da Alemanha cheia de defeitos – Der Spiegel – CMIO

Exercícios envolvendo o veículo blindado Puma teriam sido “um fracasso total”

Os veículos blindados de combate de infantaria Puma da Alemanha, que deveriam se juntar à força de resposta rápida da OTAN, falharam completamente durante os exercícios de treinamento, informou a revista Der Spiegel no sábado, citando um documento interno da Bundeswehr.

A publicação citou uma carta do major-general Ruprecht von Butler, comandante da 10ª Divisão Blindada, que dizia que todas as 18 viaturas que participaram do exercício ficaram inoperáveis. Ele descreveu seu desempenho como “um fracasso total”.

Dizia-se que os componentes eletrônicos estavam sujeitos a problemas, enquanto um veículo sofreu um incêndio no compartimento do motorista.

Von Butler supostamente escreveu que os dois últimos Pumas operacionais eventualmente quebraram “depois de uma hora e meia, com defeitos na torre.”

os defeitos tem “nunca ocorreu com tanta frequência”, o general comandante foi citado como tendo dito. Ele acrescentou que o desempenho do Puma “torna-se uma loteria, apesar de todos os preparativos necessários”, qual é “especialmente estressante para as tropas.”













De acordo com o Der Spiegel, esperava-se que o Puma fosse implantado no próximo ano como parte da força de resposta rápida da OTAN. No entanto, von Butler foi citado como tendo dito que ficaria indisponível por três a quatro meses. Ele seria substituído por veículos de combate de infantaria Marder mais antigos “até novo aviso,” ele teria escrito, acrescentando que as autoridades fariam de tudo para restaurar a prontidão de combate do Puma.

Devido a seus inúmeros problemas, o veículo blindado Puma foi anteriormente apelidado de ‘Pannenpanzer’, ou ‘tanque de avaria’, pela mídia alemã.

A notícia segue vários relatórios sobre a escassez de armas e munições no Bundeswehr, enquanto Berlim continua a enviar armas para a Ucrânia para o conflito desse país com a Rússia.

Der Spiegel havia relatado anteriormente que a Alemanha não tem artilharia e sistemas de defesa aérea suficientes para contribuir com a unidade multinacional do tamanho de um batalhão da OTAN, estacionada na Lituânia.