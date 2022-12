Comércio Rússia-Indonésia sobe – enviado – CMIO

O comércio entre a Rússia e a Indonésia cresceu mais de 50% este ano, apesar das tensões globais, disse a embaixadora russa no país do sudeste asiático, Lyudmila Vorobyova, em entrevista ao jornal local Rakyat Merdeka.

Segundo o funcionário, os dois países estão trabalhando juntos em vários projetos e a Rússia está investindo ativamente na Indonésia.

“As relações entre os dois países são muito próximas… Apesar da pandemia de Covid-19 e das tensões geopolíticas gerais, no ano passado vimos um aumento de mais de 50% no comércio entre os nossos países,” Vorobyova disse, acrescentando que há muitas áreas onde a cooperação pode ser melhorada.

O volume de negócios entre a Rússia e a Indonésia vem crescendo constantemente há três anos, de US$ 1,9 bilhão em 2019 para US$ 2,3 bilhões em 2020 e US$ 3,3 bilhões no ano passado. A Rússia fornece à Indonésia grãos, fertilizantes, petróleo, metais e materiais de construção, entre outros produtos. As exportações indonésias para a Rússia incluem óleo animal e vegetal, borracha, têxteis e roupas.

Vorobyeva também observou que a ilha turística indonésia de Bali está entre os destinos favoritos dos turistas russos.

“Pergunte a qualquer transeunte nas ruas de uma cidade russa o que ele sabe sobre a Indonésia. Ele responderá, Bali,” o embaixador disse brincando. Antes da pandemia de Covid-19, o fluxo de turistas da Rússia para a Indonésia era de quase 160.000 por ano, mas os números caíram durante os longos bloqueios e ainda não voltaram aos níveis pré-pandêmicos.

