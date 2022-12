Coreia do Norte dispara novos mísseis balísticos no Mar do Japão

“De acordo com os dados do Ministério da Defesa do Japão, a Coreia do Norte poderia ter lançado o que se acredita ser um míssil balístico. Pede-se às embarcações aéreas e marítimas que sigam as informações e caso caiam fragmentos sem se aproximar delas, comuniquem ao serviço de segurança marítima”, disseram as autoridades japonesas em comunicado.