EUA preparam aliados para custos mais altos da Ucrânia – WaPo – CMIO

Com o declínio econômico piorando em meio aos ataques à infraestrutura russa, os doadores podem precisar doar US$ 2 bilhões extras mensalmente.

Washington está supostamente preparando seus aliados europeus para “piores cenários” na Ucrânia, sugerindo que Kiev pode precisar de seus doadores para desembolsar US$ 2 bilhões adicionais por mês, já que os ataques russos a infraestruturas importantes prejudicam a economia da ex-república soviética.

O alerta de custo reflete temores de que a economia da Ucrânia possa contrair 5% a 9% adicionais em 2023, depois de sofrer uma queda de 33% este ano, informou o Washington Post na quinta-feira. Há também a preocupação de que, se os ataques de Moscou se intensificarem, um aumento no número de refugiados que fogem do país possa causar uma queda na moeda ucraniana, deixando o governo em apuros. “cenário apocalíptico” em que não pode pagar por importações críticas ou cumprir suas obrigações de dívida externa.

“O que você faz quando não consegue aquecer sua casa, não consegue administrar suas lojas, fábricas ou fábricas e sua economia não está funcionando?” Oleg Ustenko, consultor econômico do presidente Vladimir Zelensky, disse ao Post. “Vamos exigir mais assistência financeira e [Russian President Vladimir] Putin está fazendo isso para destruir a unidade entre os aliados”.













A Europa já está sofrendo uma crise energética e turbulência econômica em meio ao conflito Rússia-Ucrânia. A campanha de sanções liderada pelos Estados Unidos para punir e isolar Moscou provocou inflação crescente e escassez de energia. A Alemanha, por exemplo, gastou quase US$ 500 bilhões para “mantenha as luzes acesas” desde o início do conflito em fevereiro, cortando suas importações de energia russa, informou a Reuters na quinta-feira.

O governo de Zelensky espera precisar de pelo menos US$ 55 bilhões em ajuda financeira estrangeira no próximo ano para atender às despesas básicas, informou o WaPo. Um extra de US$ 2 bilhões mensais elevaria esse total para US$ 79 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, todo o orçamento do estado da Ucrânia foi inferior a US$ 48 bilhões em 2021.

Até agora, os EUA e a União Européia prometeram enviar mais de US$ 30 bilhões para a Ucrânia no próximo ano, sem contar a enorme ajuda militar que também estão fornecendo. Além do financiamento adicional do governo que Kiev buscará, assessores de Zelensky ponderaram pedir aos líderes ocidentais que financiem pagamentos diretos em dinheiro a cidadãos ucranianos, a um custo de US$ 12 bilhões, disse o Post.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Putin acusa UE de ser capacho dos EUA

Jacob Kirkegaard, pesquisador sênior do think tank German Marshall Fund em Washington, argumentou que o Ocidente precisa dar mais dinheiro para manter o governo de Zelensky à tona financeiramente. No entanto, acrescentou, “Não sei se há vontade.”