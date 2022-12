Pesquisa estima crença dos EUA em Papai Noel – CMIO

Três em cada quatro americanos acham que seus compatriotas esqueceram ‘o verdadeiro significado do Natal’

Mais de um em cada cinco norte-americanos (21%) acredita em Papai Noel, o lendário velho de terno que mora no Pólo Norte e entrega presentes a destinatários merecedores na véspera de Natal em um trenó puxado por renas, de acordo com um recente Ipsos com tema natalino. pesquisa publicada na quinta-feira.

Outros 46% dos entrevistados afirmam que seus filhos menores de idade acreditam em Papai Noel.

Enquanto isso, três em cada quatro entrevistados estão aparentemente convencidos de que a maioria de seus compatriotas esqueceu o que o Natal realmente significa.

Os republicanos eram mais propensos do que qualquer outro grupo demográfico a acreditar que seus compatriotas haviam esquecido o significado do Natal, mais provável ainda do que os cristãos para quem o feriado representa o nascimento de seu salvador (88% contra 84%). No entanto, mesmo 60% dos tipos não religiosos viram seus compatriotas como um tanto perdidos no que diz respeito ao verdadeiro significado do feriado.













Muitos americanos veem o Natal como uma época para visitar a família, trocar presentes e ouvir música sazonal, mesmo na ausência de um forte sentimento religioso. Os entrevistados da pesquisa se apresentaram como tolerantes e generosos, com 70% relatando que se sentiriam confortáveis ​​em participar de uma festa de fim de ano de uma religião que não fosse a sua, em comparação com apenas 17% que não o fariam. O americano médio afirma dar cerca de 12 presentes enquanto recebe apenas seis.

A pesquisa da Ipsos sobre quais canções de Natal inspiram mais irritação revelou ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey como a vencedora com 12% dos votos.

Jingle Bells, com apenas 6%, ficou em um distante segundo lugar. A maioria – 56% – dos entrevistados acha que é “apropriado” para tocar música de Natal assim que o Dia de Ação de Graças passar.

Os americanos que ainda não fizeram suas compras de fim de ano podem ter um rude despertar este ano, de acordo com estatísticas econômicas analisadas pelo Bankrate. A empresa de serviços financeiros descobriu que 88% dos itens básicos de férias aumentaram de preço nos últimos 12 meses, com entretenimento e viagens aumentando mais no preço.

Papai Noel também não é a única figura grandiosa em que os americanos admitem acreditar. Dependendo da pesquisa, até nove em cada dez adultos religiosos acreditam em anjos de vários tipos, enquanto uma pesquisa Gallup realizada no ano passado descobriu que 41% acreditam que os OVNIs são espaçonaves alienígenas.