A presença de segurança destina-se a proteger os cidadãos sérvios e estabelecer o controle sobre os cruzamentos administrativos de Jarinje e Brnjak. Os residentes locais barricaram ambos os postos de controle por vários dias, em protesto contra o envio de policiais de etnia albanesa.













Kosovo PM Albin Kurti “fala abertamente sobre querer destruir os sérvios em Kosovo-Metohija,” Vucic afirmou, acrescentando que os sérvios locais não estão dispostos a “sofrem seu terror” não mais. Ele também criticou os EUA e a UE, dizendo que seus enviados “literalmente me disseram que não pretendiam cumprir nenhum” dos acordos relativos ao Kosovo.

No início desta semana, o enviado especial do Departamento de Estado, Gabriel Escobar, disse a uma agência do governo dos EUA que Washington “categoricamente” opôs-se ao regresso da polícia sérvia ao Kosovo. Em resposta, a PM sérvia Ana Brnabic perguntou se havia alguma resolução, acordo ou princípio que o Ocidente considerasse aplicável, “ou devemos apenas seguir seu horóscopo para adivinhar seus desejos?”

Vucic disse que estava disposto a falar sobre qualquer coisa, mas que reconhecer Kosovo ou sua participação na ONU é simplesmente “inaceitável.” Antes que qualquer outra coisa possa ser discutida, Pristina precisaria cumprir sua obrigação de estabelecer uma comunidade de municípios sérvios, “mas não acredito que algum dia o farão,” ele adicionou.

Escobar também instou Pristina a fazer isso, como uma obrigação da qual não pode se livrar, mas o partido de Kurti recusou publicamente. Moscou alertou o governo de etnia albanesa de que era “brincando com fogo.”

Enquanto isso, o primeiro-ministro albanês Edi Rama chamou o pedido da Sérvia “surreal,” acrescentando que “Kosovo foi de uma vez por todas libertado da Sérvia” há mais de 20 anos. O partido de Kurti defende uma ‘Grande Albânia’ que incluiria Kosovo, bem como partes de Montenegro, Grécia e Macedônia do Norte.