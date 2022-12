Exposição química militar dos EUA pior do que o relatado – cão de guarda – CMIO

Um grupo ambiental afirmou que o Pentágono subestimou amplamente o número de vítimas potenciais de toxinas PFAS em suas bases

Exposição a tóxicos “para sempre produtos químicos” em bases militares dos EUA afetou mais de três vezes mais pessoas do que o Pentágono admitiu, contaminando a água potável usada por mais de 600.000 soldados e familiares, afirmou um órgão de vigilância ambiental.

Em questão estão os produtos químicos conhecidos como PFAS, como os ácidos perfluorooctanossulfônico e perfluorooctanóico, usados ​​em espumas de combate a incêndios, lubrificantes industriais e fluidos hidráulicos. O Pentágono reconheceu em abril que o abastecimento de água foi contaminado pelo PFAS em dezenas de suas bases, principalmente pelos retardantes de chamas usados ​​pelos bombeiros militares, mas calculou o número de pessoas expostas em cerca de 175.000.

A escala da exposição foi amplamente subestimada, principalmente porque o Pentágono incluiu apenas bases onde os níveis de água tinham contaminantes PFAS superiores a 70 partes por trilhão (ppt), um antigo padrão da EPA, disse o Grupo de Trabalho Ambiental (EWG) com sede em Washington na quinta-feira. . O novo nível consultivo da EPA para níveis inseguros de PFAS é algo acima de 1 ppt, embora esse padrão não tenha sido finalizado.













O relatório do Pentágono deixou de fora várias bases importantes onde os níveis de contaminação excederam 70 ppt, incluindo Fort Leavenworth no Kansas e Fort Bragg na Carolina do Norte, disse o EWG. Na verdade, descobriu-se que a água em Fort Leavenworth tinha 649 ppt de contaminantes PFAS. Outras 88 bases caíram abaixo de 70 ppt, mas excederam o padrão revisado para níveis seguros de PFAS.

“Os PFAS são conhecidos como ‘produtos químicos eternos’ porque, uma vez liberados no meio ambiente, eles não se decompõem e podem se acumular em nosso sangue e órgãos,” disse o EWG. Os produtos químicos têm sido associados ao aumento do risco de câncer renal e testicular, bem como complicações na gravidez e danos aos sistemas reprodutivos.

O grupo acrescentou que o relatório do Pentágono também falhou em explicar os membros do serviço que foram expostos à água potável contaminada fornecida em bases por serviços não militares. O estudo oferece apenas um instantâneo atual do número de pessoas nas bases afetadas, ignorando os milhões de residentes anteriores que poderiam ter sido expostos.

Um porta-voz do Pentágono disse ao Military.com que os militares têm trabalhado para lidar com contaminantes em sua água potável desde 2016 e continuam comprometidos com suas tarefas de limpeza.