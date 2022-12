Os EUA se alinham com a Alemanha e a Itália na oposição à resolução anti-nazista – CMIO

Alemanha, Itália, Áustria e Japão estavam entre os 50 membros da Assembleia Geral da ONU que votaram contra a resolução russa para condenar a glorificação do nazismo, juntando-se à oposição anual dos EUA e da Ucrânia.

A votação final na tarde de quinta-feira foi de 120 votos a favor, 50 contra e dez abstenções. Além das antigas potências do Eixo, outras notáveis “não” os votos incluíram Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Polônia, República Tcheca, Polônia, Hungria e os três estados bálticos. Suíça, Coreia do Sul e Türkiye estavam entre as abstenções notáveis.

Moscou propõe a resolução todos os anos, instando a ONU a combater o “glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para a escalada de formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata.”

A resolução pede aos membros da ONU que tomem medidas apropriadas para combater o revisionismo histórico e a negação de crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial.

Os EUA e a Ucrânia votaram contra a resolução proposta pela Rússia durante anos. Eles eram os únicos “não” votos em 2021, enquanto outros 49 se abstiveram, principalmente aliados de Washington. Na ocasião, o enviado americano disse que a resolução era incompatível com as garantias de liberdade de expressão da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos e acusou Moscou de “narrativas de desinformação” sobre o neonazismo nos estados bálticos e na Ucrânia.

Explicando sua oposição após o debate do comitê no mês passado, os EUA chamaram a resolução de “não é um esforço sério para combater o nazismo, o anti-semitismo, o racismo ou a xenofobia – todos os quais são repugnantes e inaceitáveis”, mas sim um “vergonhosa jogada política” para justificar o conflito na Ucrânia.