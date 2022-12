Zoológico sueco executa chimpanzés – CMIO

Os primatas escaparam de seu recinto e vagavam pelo zoológico pacificamente fora do horário de visita.

Funcionários do zoológico de Furuvik, no sul da Suécia, atiraram e mataram três chimpanzés depois que todos os sete primatas da instalação escaparam misteriosamente de seu recinto na quarta-feira, revelou a operadora Parks and Resorts na quinta-feira. Um quarto chimpanzé também foi baleado, mas sobreviveu.

A porta-voz Annika Troselius defendeu a decisão de matar as criaturas após duras críticas no Facebook, dizendo à AFP que os chimpanzés são “considerado um animal de alto risco” e “pode representar uma ameaça à vida das pessoas” caso eles escapem.

“Os chimpanzés podem ser considerados pacíficos, mas são extremamente perigosos”, escreveu a equipe em um post no Facebook na quarta-feira, alertando “eles são rápidos, muito fortes e geralmente destemidos” e afirmando que um encontro “pode escalar rapidamente para uma situação de risco de vida.”













“Quando um chimpanzé está solto no parque, infelizmente você precisa atirar para sacrificá-lo”, continuou o post, insistindo que o zoológico “pesar” sobre os primatas mortos foi “extremamente pesado.”

Furuvik insistiu que tranqüilizar os chimpanzés “não era uma alternativa” para matá-los, apontando em outro post que seria necessário alguém para obter “muito perto do animal” e que as drogas levaram até 10 minutos para fazer efeito. Troselius acrescentou que não havia tranquilizante suficiente para nocautear todas as quatro criaturas.

O parque foi fechado para visitantes durante a temporada em que os chimpanzés escaparam, o que significa que não havia convidados para os macacos atacarem, e não está claro como eles conseguiram sair de seu recinto na quarta-feira antes de serem vistos vagando pelas instalações. Os funcionários foram evacuados ou bloqueados, e o parque supostamente permanece em “alerta total” a partir de quinta-feira.

Os quatro primatas restantes estariam de volta ao prédio na quinta-feira, embora a equipe tenha explicado no Facebook que eles ainda não estavam de volta ao recinto e que cuidadores de outros zoológicos tiveram que ser trazidos para tentar protegê-los. “Isso significa que não podemos permitir que as pessoas se movam livremente dentro do zoológico e ainda estamos em alerta máximo,”Furuvik Zoo escreveu.