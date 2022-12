Coreia do Norte revela tecnologia ‘estratégica’ – CMIO

A Coreia do Norte disse que testou com sucesso um motor de combustível sólido recentemente desenvolvido, alegando que o teste abriria o caminho para um “novo sistema de armas estratégicas” depois que seus militares traçaram planos para produzir um míssil balístico intercontinental atualizado (ICBM).

O teste foi realizado na manhã de quinta-feira no Sohae Satellite Launching Ground, na região costeira de Cholsan, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

“A Academy of Defense Science teve sucesso no teste de disparo estático de um motor de combustível sólido de alto empuxo com um empuxo de 140tf [ton-force]o primeiro do gênero no país”, disse a agência, acrescentando que o “confiabilidade e segurança” do novo sistema de propulsão foram “confirmado cientificamente”.

O líder norte-coreano Kim Jong-un, que estava presente no tiroteio, elogiou os militares após o julgamento, dizendo que espera “outro novo tipo de arma estratégica para aparecer no menor período de tempo.”













Kim citou o último plano de cinco anos do país revelado em janeiro de 2021, quando o Partido dos Trabalhadores anunciou planos para desenvolver um novo ICBM, armas nucleares táticas de menor rendimento, munições hipersônicas, submarinos movidos a energia nuclear e satélites de reconhecimento, entre outras tecnologias. . Mais recentemente, Kim declarou que a Coreia do Norte “o objetivo final é possuir a força estratégica mais poderosa do mundo,” embora disse que o país já está “uma potência nuclear de pleno direito capaz de enfrentar a supremacia nuclear dos imperialistas dos EUA.”

Pyongyang realizou um número recorde de testes de armas este ano, incluindo mais de um lançamento de ICBM, muitos em retaliação direta aos jogos de guerra conjuntos entre EUA e Coreia do Sul, que o Norte considera uma preparação para um ataque. Washington e Seul criticaram as manifestações como desestabilizadoras para a região e alertaram repetidamente contra o desenvolvimento dos programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, afirmou recentemente que Pyongyang logo realizaria sua primeira detonação nuclear desde 2017, ecoando as afirmações feitas por autoridades americanas por vários meses. Embora ele tenha se recusado a dizer como Seul pode reagir a outro teste nuclear, o primeiro-ministro observou que o governo “todos os tipos de opções.” Outro alto funcionário, o ministro da Unificação Kwon Young-se, sugeriu no mês passado que a Coreia do Sul pode considerar adquirir suas próprias armas nucleares caso as tensões com o Norte continuem a aumentar.