Tribunal diz que política de imigração ‘Permanecer no México’ deve permanecer – CMIO

Enquanto o ex-presidente Donald Trump introduziu pela primeira vez a política ‘Permanecer no México’ em 2017, Biden procurou retornar a uma abordagem ‘Catch and Release’, sob a qual migrantes indocumentados têm permissão para residir nos EUA enquanto são processados ​​​​pelo sistema de imigração. .

A Casa Branca tentou abolir o MPP logo após Biden assumir o cargo em 2021, mas o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, e o procurador-geral do Missouri, Eric Schmitt, ambos republicanos, processaram o governo para manter a política em vigor.

Ambos os dirigentes comemoraram a decisão de quinta-feira, com Paxton declarando que ele tinha “garantiu uma ordem de um tribunal federal ordenando que Biden não abandonasse o programa”, enquanto Schmitt disse o MPP é “vital.”

Cerca de 70.000 migrantes foram enviados de volta ao México sob a política, de acordo com o New York Post, mas isso é apenas uma pequena fração do número recorde de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos nos últimos meses. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA registrou mais de 2,3 milhões de encontros com migrantes ao longo da fronteira com o México em 2022, bem acima dos 1,7 milhão contados no ano passado e cerca de cinco vezes mais do que os 458.000 desentendimentos vistos em 2020.