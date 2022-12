Novas sanções contra Rússia comprometem interesses da UE, diz MRE russo

“Eles [os Estados da UE] estão abandonando os princípios do mercado energético, financeiro e em muitas outras áreas. É a escolha deles. Mas esta escolha, quando implementada em ações concretas, compromete as relações econômicas internacionais na forma, na qual eles formaram nos últimos anos, e compromete os interesses econômicos destes países”, explicou.

Na quinta-feira (15), a UE concordou em princípio na imposição do nono pacote de sanções contra a Rússia.

O procedimento técnico final para a execução do pacote de sanções deve ser completado nesta sexta-feira (16) e, depois disso, as sanções devem ser publicadas no Jornal Oficial da União Europeia para serem implementadas.