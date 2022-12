Nove feridos em explosão de bomba na estrada em Türkiye – CMIO

O incidente ocorreu quando uma minivan da polícia passou por um carro equipado com explosivos

Oito policiais e um civil ficaram feridos no sudeste de Türkiye na manhã de sexta-feira, quando uma bomba escondida em um carro estacionado detonou enquanto um microônibus da polícia passava, disseram autoridades turcas.

O incidente aconteceu perto de um mercado de gado na parte sul de Diyarbakir, capital da província turca de mesmo nome, disse o governador Ali Ihsan Su a jornalistas. Ele descreveu a explosão como um ataque terrorista.

O veículo blindado da polícia transportava agentes de choque pela rodovia que liga a cidade a Mardin, informou a mídia turca. O civil ferido também estava dentro do microônibus.

Entende-se que as vidas das vítimas não correm perigo, mas todas as nove foram levadas ao hospital por precaução. Sete já receberam alta, disse o governador.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, informou que a polícia prendeu dois suspeitos em conexão com o ataque.













Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo atentado na estrada, e as autoridades turcas não identificaram os suspeitos.

No mês passado, uma bomba matou seis pessoas e feriu dezenas em Istambul. Ancara culpou uma milícia curda baseada no nordeste da Síria por planejar o complô e respondeu com uma campanha de ataques aéreos transfronteiriços. A milícia das Unidades de Defesa do Povo (YPG), sediada na Síria e liderada pelos curdos, negou qualquer envolvimento, assim como o PKK ou Partido dos Trabalhadores do Curdistão, apontado pelas autoridades turcas como o culpado.

O PKK, listado como organização terrorista por Türkiye, EUA e UE, negou qualquer envolvimento na explosão de Istambul. O grupo travou uma guerra de guerrilha de décadas contra o governo turco. Ancara diz que as milícias curdas na Síria são afiliadas do PKK.