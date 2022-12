Míssil de cruzeiro de Taiwan poderia alcançar Pequim, diz ex-chefe de pesquisa militar

O contra-almirante aposentado e ex-presidente do desenvolvedor de armas estatal, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan (NCSIST, na sigla em inglês), fez a afirmação em seu livro publicado pela Academia Sinica, avança o portal Focus Taiwan.

De acordo com ele, o míssil de cruzeiro de produção nacional recebeu o codinome W-99. O armamento pode exceder a velocidade de Mach 3, ou aproximadamente 3.704 km/h, e tem a capacidade excelente de penetração porque pode alcançar alvos verticalmente.

Kung aponta que a velocidade do míssil garante que ele não seja facilmente interceptado e, no momento do seu desenvolvimento, apenas os EUA e a Rússia estavam desenvolvendo mísseis semelhantes.