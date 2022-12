Canções soviéticas cantadas por crianças podem ser ‘ameaça à segurança’ – presidente – CMIO

O chefe de Estado da Moldávia pede uma investigação sobre um show com crianças em trajes soviéticos da Segunda Guerra Mundial

Os serviços de segurança da Moldávia devem investigar um show que contou com crianças cantando canções soviéticas da Segunda Guerra Mundial, disse o presidente Maia Sandu.

Os shows, organizados com a ajuda da embaixada russa e da administração da cidade de Moscou, aconteceram recentemente na segunda maior cidade da Moldávia, Beltsy. Entre outras rotinas, crianças vestidas com trajes que lembravam uniformes de soldados soviéticos cantavam canções popularizadas durante a guerra, conhecida na Rússia como a Grande Guerra Patriótica.

Quando questionada sobre o que achou dos shows durante entrevista à emissora local TVR na quinta-feira, Sandu respondeu: “Não sei os detalhes, acho que foram mantidos sob os auspícios das autoridades locais.”

“O Serviço de Informação e Segurança deve analisar esta questão e descobrir se representam uma ameaça à segurança nacional”, disse. disse o chefe de estado.













As canções soviéticas “poderia promover a guerra”, Sandu afirmou, acrescentando que todos os que estão envolvidos em tais atividades “tem que ser sancionado de forma indireta ou direta.”

A Moldávia é uma ex-república soviética de 2,6 milhões de habitantes, espremida entre a Ucrânia e a Romênia. O país tem seguido um curso cada vez mais pró-UE desde que Sandu chegou ao poder em 2020. Em abril, Chisinau proibiu a fita de São Jorge, uma marca registrada das comemorações da vitória na Segunda Guerra Mundial na Rússia, introduzindo multas para aqueles que fossem flagrados usando-a.

No entanto, muitos na Moldávia estão insatisfeitos com as políticas de Sandu de reduzir os laços com Moscou. Nas últimas semanas, o país assistiu a repetidos protestos antigovernamentais sobre o aumento do custo de vida, preços da energia e outras questões sociais e econômicas, agravadas pelas consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Uma pesquisa, realizada pelo instituto de pesquisa IMAS no início de dezembro, revelou que cerca de 60% dos moldávios acreditam que seu país é realmente administrado pelos EUA e pela UE, não por Sandu e seu gabinete.