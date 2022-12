Maior aquário cilíndrico do mundo explode (VÍDEO) — CMIO

O incidente em Berlim deixou duas pessoas feridas e causou “danos marítimos incríveis”, diz a polícia

Um aquário gigante contendo um milhão de litros de água e cerca de 1.500 peixes exóticos estourou na capital alemã, Berlim, na sexta-feira.

O AquaDom no lobby do hotel Radisson Blu foi considerado o maior aquário cilíndrico independente do mundo.

O aquário de 14 metros de altura (46 pés) custou € 12,8 milhões (cerca de US$ 13,6 milhões) para ser construído. Foi inaugurado em 2003 e passou por uma modernização há dois anos.

A polícia disse que o aquário explodiu no início da manhã, criando um barulho alto e inundando o saguão do hotel, cobrindo as ruas próximas com escombros. Duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro e foram levadas ao hospital, acrescentaram.

O incidente também causou “danos marítimos incríveis” já que o aquário abrigava cerca de 100 espécies de peixes tropicais, segundo a polícia.

Os hóspedes foram evacuados do hotel, mas um conseguiu filmar os danos maciços causados ​​ao edifício pela súbita liberação de água.

Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados para o local, e a causa está sendo investigada.

A operadora AquaDom, SeaLife, que possui aquários em vários países, disse em seu site que a atração em Berlim é “infelizmente fechado temporariamente.” Ele pediu aos visitantes que já haviam comprado ingressos para reagendar.