Índia expande uso de rupias em transações comerciais internacionais, diz mídia

O mecanismo de transações comerciais da Índia, que usa as rupias em vez do dólar ou outras moedas para transações internacionais, está ganhando interesse entre os outros países, informa na sexta-feira (16) a agência britânica Reuters.

As fontes contaram que esperam que países com falta de dólares possam abrir contas de rupias especiais, chamadas vostro. No entanto, para isso é necessário que os bancos parceiros na Índia criem essa infraestrutura, e que ela seja aprovada pelo Banco de Reservas da Índia (RBI, na sigla em inglês), que criou o mecanismo em julho.