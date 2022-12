Twitter bloqueia jornalistas que relatam sobre o rastreador de voo da ElonJet – CMIO

Musk explicou que as proibições violam as políticas de privacidade, mas perguntou aos usuários se as contas deveriam ser restabelecidas.

Elon Musk defendeu sua decisão de suspender temporariamente as contas do Twitter de vários jornalistas que noticiaram e compartilharam links para o ElonJet, site que rastreia os voos do bilionário. Em uma série de tweets na quinta-feira, Musk afirmou que os repórteres colocaram ele e sua família em risco ao compartilhar sua localização em tempo real.

Algum tempo depois de sua explicação inicial, no entanto, o bilionário lançou uma enquete no Twitter perguntando aos usuários se os jornalistas da CNN, New York Times, Washington Post, The Intercept, MSNBC, Mashable e VOX deveriam ser reintegrados à plataforma.

“Dessuspender contas que doxxaram minha localização exata em tempo real?” Musk perguntou a seus 121,6 milhões de seguidores, oferecendo as opções de ‘agora’, ‘amanhã’, ‘daqui a sete dias’ ou ‘mais‘. Depois que 43% disseram que as contas deveriam ser restabelecidas, ele relançou a enquete com apenas duas opções: ‘agora’ ou ‘em sete dias’. 59% dos 1,2 milhão de votos escolheram ‘agora’.

Mais tarde, Musk dobrou seu raciocínio para a proibição, afirmando que os jornalistas haviam “Postei minha localização exata em tempo real, basicamente coordenadas de assassinato, em (óbvia) violação direta dos termos de serviço do Twitter.”

“Se alguém postasse localizações e endereços em tempo real de repórteres do NYT, o FBI estaria investigando, haveria audiências no Capitólio e Biden faria discursos sobre o fim da democracia!” o bilionário twittou, apontando mais tarde que o “as mesmas regras doxxing se aplicam a ‘jornalistas’ e a todos os outros.”

Durante uma teleconferência no Twitter Space mais tarde naquele dia, Musk confrontou um dos jornalistas suspensos, Drew Harwell, do Washington Post, que insistiu que estava apenas reportando sobre a ElonJet e que Musk havia interpretado erroneamente as informações.













“Você está sugerindo que estamos compartilhando seu endereço, o que não é verdade”, ele disse ao bilionário, que respondeu explicando que compartilhar links para contas ou sites que compartilham informações de localização em tempo real é considerado “evasão de proibição”.

“Seu dox, você é suspenso, fim da história, é isso” Musk proclamou antes de encerrar abruptamente a ligação.

No início desta semana, o Twitter suspendeu as contas do estudante da Flórida Jack Sweeney, que postou dados em tempo real sobre voos privados dos homens mais ricos do mundo, incluindo Elon Musk, CEO da Amazon, Jeff Bezos, CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o fundador da Microsoft, Bill Gates.

Musk, que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no final de outubro, havia afirmado anteriormente que seu “o compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal.”