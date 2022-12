Parlamento da UE visa estado do Golfo em meio a escândalo de corrupção – CMIO

Em resolução, eurodeputados condenaram “grave ingerência estrangeira” no processo democrático do sindicato

Membros do Parlamento Europeu votaram para suspender o acesso às suas instalações para representantes do Catar em meio a alegações de que os lobistas da nação do Golfo pagaram somas significativas de dinheiro para influenciar os legisladores europeus.

Em uma resolução na quinta-feira, 541 eurodeputados disseram que estavam “chocado” pela interferência no processo democrático da UE, com apenas dois legisladores votando contra.

Eurodeputados denunciam Catar “supostas tentativas de influenciar deputados, ex-deputados e funcionários do Parlamento Europeu através de atos de corrupção, que constituem grave ingerência estrangeira nos processos democráticos da UE.”

“É fundamental garantir que os processos democráticos não sejam capturados por interesses privados e externos”, o texto lê.

Até que novos fatos possam ser apurados, os legisladores votaram pela suspensão dos crachás de acesso de quaisquer representantes do “Interesses do Catar”, que pode se estender a mais do que apenas cidadãos do Catar.













O corpo também votou para colocar todo o trabalho legislativo “relativo ao Catar” em espera, incluindo um acordo de aviação UE-Catar, bem como a legislação de liberalização de vistos para cidadãos do Catar e do Kuwait.

As visitas planejadas dos eurodeputados ao país do Golfo, que atualmente sedia a Copa do Mundo da FIFA 2022, foram canceladas.

A resolução também pedia uma investigação interna e um comitê especial de transparência e integridade, juntamente com um vice-presidente encarregado de combater a corrupção e a influência estrangeira.

A Missão do Catar na União Européia disse em um comunicado no início desta semana que Doha “rejeita categoricamente qualquer tentativa de associá-lo a acusações de má conduta”, insistindo que o país “opera em total conformidade com as leis e regulamentos internacionais.”

Uma investigação da polícia belga sobre o suposto suborno já resultou na prisão e demissão da vice-presidente do parlamento da UE, Eva Kaili. Seu parceiro e dois chefes de ONGs também foram detidos na semana passada por suspeita de receber subornos da nação do Golfo. A polícia apreendeu mais de € 1,5 milhão (quase US$ 1,6 milhão) em dinheiro encontrado em uma mala, uma pasta e até uma sacola de papel, segundo o jornal Le Soir.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Chefe do parlamento da UE promete ‘repressão’ à corrupção

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, prometeu na quinta-feira fazer tudo o que for necessário para garantir que a legislatura seja “não está a venda” a atores estrangeiros.

“Existem muitos grupos informais que são potencialmente mais passíveis de influência. Muitas organizações cuja transparência de financiamento não é clara. Vamos reprimir tudo”, ela avisou.