Alemanha recorre a empréstimos recordes – CMIO

O governo federal da Alemanha pretende emitir um volume recorde de dívida no próximo ano para financiar os custos associados à crise energética, revelou a Agência Financeira Alemã.

De acordo com o plano divulgado na quarta-feira, a emissão de dívida aumentará para cerca de € 539 bilhões (US$ 573 bilhões) em 2023, de € 449 bilhões (US$ 477 bilhões) este ano. O recorde anterior foi em 2021, quando o governo tentava compensar as consequências da pandemia de Covid-19.

Os empréstimos no próximo ano incluirão títulos federais no valor de € 274 bilhões (US$ 291 bilhões) e outros € 242 bilhões (US$ 257 bilhões) a serem vendidos no mercado financeiro. Além disso, entre € 15 bilhões e € 17 bilhões (US$ 15,9 bilhões e US$ 18 bilhões) serão captados por meio de títulos federais verdes e entre € 6 bilhões e € 8 bilhões (US$ 6,4 bilhões e US$ 8,5 bilhões) por meio de títulos federais indexados à inflação, disse a agência disse.

o plano é “dramático,” de acordo com Elmar Voelker, analista sênior de renda fixa da LBBW Research em Stuttgart.

Ele disse à Bloomberg que “por um lado, rende em prazos mais longos [bonds] poderia ficar sob pressão adicional de alta, já que os investidores exigem compensação por aceitar a oferta adicional. Por outro lado, a escassez estrutural de [bonds] poderia facilitar bastante como resultado da oferta adicional.”

Segundo a Reuters, os gastos do país devem superar as receitas no ano que vem, quando o governo federal também terá de reembolsar títulos no valor de mais de € 325 bilhões (US$ 345,2 bilhões) aos investidores.

A Alemanha, a maior economia da Europa, tem lutado para lidar com os custos vertiginosos do gás e da eletricidade. A nação, que depende principalmente de gás natural para alimentar sua indústria, prometeu substituir as importações de seu principal fornecedor, a Rússia, já em meados de 2024. No entanto, as tentativas de diversificar o fornecimento de gás contribuíram para a atual crise energética. A pressão das sanções da UE, problemas de manutenção, bem como a sabotagem dos oleodutos Nord Stream, exacerbaram ainda mais o problema.

Em resposta à crise energética, o governo alemão estabeleceu uma verba de € 200 bilhões (US$ 212,4 bilhões) “escudo defensivo” para proteger as famílias e as empresas da alta dos preços.

