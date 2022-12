Peru: Congresso rejeita antecipar eleições para 2023; ministros renunciam após mortes em protestos

Alvo de uma forte onda de protestos, que entram em seu nono dia nesta sexta-feira (16), o Peru rejeitou a proposta para antecipar as eleições presidenciais para 2023. A decisão foi tomada em votação no Congresso.

Os protestos no Peru começaram após o impeachment do presidente Pedro Castillo e sua detenção. Os manifestantes exigem eleições presidenciais antecipadas e o fim do Congresso. As autoridades declararam estado de emergência no país por 30 dias, o que autoriza o uso das Forças Armadas para o restabelecimento da ordem pública. Até o momento, pelo menos 18 pessoas morreram, entre manifestantes e agentes de segurança, em decorrência dos protestos.