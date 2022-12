Tribunal de Kosovo entrega primeiro veredicto de crimes de guerra – CMIO

O ex-comandante militante Salih Mustafa foi condenado a 26 anos por atrocidades cometidas durante o conflito de 1998-1999

O Kosovo Specialist Chambers, com sede na Holanda, condenou Salih Mustafa, ex-comandante do Exército de Libertação do Kosovo (KLA), um grupo guerrilheiro composto por albaneses étnicos, a 26 anos de prisão por crimes de guerra cometidos durante o conflito de 1998-1999 com a Sérvia.

O primeiro veredicto de crimes de guerra do tribunal foi aprovado na sexta-feira, com Mustafa sendo considerado culpado de assassinar um prisioneiro e torturar vários outros em um complexo do KLA em Zllash, Kosovo, em abril de 1999. O ex-comandante militante foi absolvido de outra acusação de maltratar detentos.

Mustafa, que foi preso em 2020 no Kosovo, se declarou inocente de todas as acusações.

O juiz presidente Mappie Veldt-Foglia descreveu o veredicto como um “marco para as câmaras especializadas,” expressando esperança de que isso poderia levar a “mais reconciliação entre as comunidades no Kosovo” no futuro.













O sangrento conflito, que se desenrolou em 1998 e 1999, viu os militares sérvios confrontados com os separatistas albaneses. Em março de 1999, a OTAN lançou uma campanha maciça de bombardeio aéreo contra alvos militares e infra-estrutura crítica no que era então conhecido como República Federal da Iugoslávia.

A intervenção ocidental acabou levando à separação da região da Sérvia, com Kosovo declarando independência em 2008.

Enquanto os EUA, Reino Unido e grande parte da UE reconheceram a independência da região separatista, Rússia, China, Índia e várias outras nações se opuseram à declaração.

Na quinta-feira, Kosovo solicitou formalmente a adesão à União Europeia.

A decisão das Câmaras de Especialistas em Kosovo ocorreu em um momento de tensões elevadas entre a Sérvia e Kosovo, com Belgrado acusando Pristina de discriminar a minoria étnica sérvia na região separatista.

Até esta data, a maioria dos políticos e comandantes militares processados ​​por crimes de guerra durante a guerra do Kosovo e os conflitos anteriores na ex-Iugoslávia eram predominantemente de etnia sérvia.

Um dos condenados mais proeminentes foi o ex-presidente da República Federal da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, que morreu em sua cela na prisão de Haia antes que o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIJ) pudesse emitir seu veredicto.

O ex-presidente do Kosovo, Hashim Thaci, juntamente com três ex-militantes do KLA, aguarda julgamento nas Câmaras Especializadas do Kosovo. O juiz de pré-julgamento Nicolas Guillou revelou no início de novembro que esperava que o processo começasse até o final do ano.