Canadá reintroduzirá sanções às turbinas Nord Stream – CMIO

Ottawa planeja revogar uma renúncia que isentou as partes do oleoduto para a indústria de petróleo e gás da Rússia

O Canadá está revogando a renúncia que facilitou o reparo de turbinas em Montreal para o gasoduto Nord Stream 1 da Rússia e seu posterior retorno à Alemanha. A mudança foi anunciada na noite de quarta-feira em uma declaração conjunta da ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, e do ministro dos Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson.

A decisão foi tomada após consultas com a Ucrânia, Alemanha e outros países europeus, de acordo com o comunicado.

“O Canadá está tomando esta decisão reconhecendo que as circunstâncias em torno da concessão da isenção mudaram. Não serve mais ao propósito pretendido,”, dizia.

O Nord Stream 1, de propriedade da estatal russa de energia Gazprom, enfrentou dificuldades técnicas no início deste ano, quando as turbinas de sua estação de compressão de gás Portovaya foram apanhadas na guerra de sanções ocidentais contra Moscou.

Fabricadas pela alemã Siemens Energy AG, as turbinas precisavam de manutenção regular na fábrica da empresa em Montreal, onde ficaram paralisadas devido às sanções do Canadá à indústria de energia da Rússia. A pedido da Alemanha, que temia falta de gás caso o gasoduto fosse fechado, o Canadá isentou as turbinas das restrições. Eles foram autorizados a serem enviados para a Alemanha com posterior entrega para a Rússia. No entanto, a Gazprom recusou-se a aceitá-los de volta sem uma garantia legal de que poderiam ser reparados no futuro.













No final de setembro, o Nord Stream 1 foi fechado permanentemente depois que explosões suspeitas danificaram as duas cadeias de oleodutos. Os culpados por trás do incidente permanecem desconhecidos, e o prazo para os reparos necessários para reiniciar o oleoduto também não está claro. A Gazprom está planejando desativar os oleodutos e as estações de compressão por enquanto, o que pode ajudar a relançar os fluxos em curto prazo, uma vez que as cordas sejam reparadas.

No entanto, o CEO da Gazprom, Alexey Miller, disse recentemente que não estava claro se a empresa optaria por restaurar os oleodutos, pois precisa consertar primeiro o maquinário da estação de compressão de Portovaya, que inclui as turbinas da Siemens.

