Corte de Haia dá prisão de 26 anos a ex-comandante de guerrilha do Kosovo por crimes de guerra

A Câmara de Especialistas de Kosovo em Haia, Países Baixos, condenou na sexta-feira (16) Salih Mustafa, ex-comandante do Exército de Libertação de Kosovo ( UÇK, na sigla em albanês ), por crimes de guerra, com uma pena de prisão de 26 anos.

“O painel de julgamento considerou o sr. Mustafa culpado dos crimes de guerra de detenção arbitrária, tortura e assassinato, e o condenou a uma pena de prisão de 26 anos”, disse o tribunal, no que foi o primeiro veredicto do tribunal de Kosovo em um caso de crime de guerra.

Os crimes cometidos por Mustafa ocorreram em 1999, perto do vilarejo de Zlas, cerca de 16 quilômetros a leste de Pristina. Segundo o veredicto, Malih, era o “único e geral comandante” de uma unidade do Exército de Libertação de Kosovo, com autoridade exclusiva para emitir ordens aos seus subordinados e para os disciplinar durante o período em que os crimes foram cometidos pela unidade.