Ao mesmo tempo, Scholz não deu uma resposta direta à pergunta sobre a possibilidade de uma viagem a Moscou em 2023, observando apenas que é necessário negociar o fim do conflito e proteger a integridade da Ucrânia. Ele também admitiu que a longo prazo, após o término da operação especial, a interação com a Rússia voltará a ser possível, mas ressaltou que agora não é o momento para isso.

O Ministério das Relações Exteriores comentou as declarações ocidentais sobre a evitação do diálogo pela Rússia

Falando sobre o fornecimento de garantias de segurança à Ucrânia no caso de um acordo pacífico, o chanceler observou que seu conteúdo continua sendo uma questão difícil, cuja resposta deve ser obtida durante as negociações.

No início de novembro, Volodymyr Zelensky, após relatos da mídia ocidental de que Kyiv estava sendo empurrado para um diálogo com a Rússia, citou as condições da Ucrânia para iniciar as negociações. Segundo ele, trata-se de “restaurar a integridade territorial, respeitar a Carta da ONU, compensar todas as perdas, punir todos os criminosos de guerra e garantir que isso não acontecerá novamente”.