Ron DeSantis exorcizará Donald Trump? — CMIO

Os republicanos dos EUA parecem querer o Donald menos o drama, e a estrela do Partido Republicano em ascensão fornece isso

Algumas semanas atrás, acabei de encerrar uma viagem aos Estados Unidos, onde estava hospedado com minha família republicana conservadora. O fato de ser durante as eleições de meio de mandato significava que a política era um assunto frequente, e estações de direita como a Fox News estavam na televisão o tempo todo.

Um tema comum emergiu da mistura de discussão e programação televisiva: os republicanos estão se afastando do ex-presidente Donald Trump. Isso não é apenas por causa do fraco desempenho de seus candidatos escolhidos a dedo e do Partido Republicano em geral nas últimas eleições, mas, como meu pai disse para mim, “Queremos Trump novamente, mas não queremos o drama.”

E um provável candidato presidencial de 2024 parece melhorar essa situação para os republicanos: o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele teve um forte desempenho em seu estado, vencendo sua própria eleição por quase 20 pontos contra seu adversário do Partido Democrata e ajudando a Flórida a ter sua própria onda vermelha em miniatura na ausência dela em nível nacional.

Tal como está, Donald Trump é o único candidato republicano confirmado para a eleição presidencial de 2024. Logo após as eleições de meio de mandato em que os republicanos reconquistaram a Câmara dos Representantes, mas geralmente tiveram um desempenho inferior ao que as pesquisas indicavam e até perderam uma cadeira no Senado, Trump anunciou sua candidatura à reeleição em um discurso inflamado que parecia agradar sua direita. base.













Você esperaria que esse anúncio antecipado empolgante após um grande evento político este ano aumentasse a preferência de Trump pelos eleitores. Mas, aparentemente, não foi esse o caso, mas, pela primeira vez, o governador DeSantis, que nem mesmo é um candidato oficial neste momento, saiu à frente de Trump na última pesquisa do Wall Street Journal.

Entre os prováveis ​​eleitores das primárias republicanas, o WSJ revelou que os eleitores preferem o governador da Flórida ao ex-presidente por 52% a 38% em um hipotético confronto direto. E embora as primárias republicanas provavelmente sejam um campo lotado, assim como foi em 2016 e como muitos pretendentes em potencial estão sendo discutidos na mídia conservadora e veiculando anúncios nos principais estados iniciais, essa é uma vantagem inicial útil para um possível candidato que ainda nem anunciou que vai concorrer.

A pesquisa também descobriu que DeSantis conta com muito apoio da base do Partido Republicano. Ele é bem conhecido e querido pelos republicanos, com um índice de favorabilidade de 86% (em comparação com 74% de Trump) e apenas 10% dos entrevistados disseram que não sabiam o suficiente sobre ele para opinar. Isso é bastante significativo para um homem cuja carreira política dura apenas uma década, enquanto Donald Trump é uma figura pública de destaque há quase meio século. Mas parece que um tempo relativamente mais curto aos olhos do público na verdade serve como uma vantagem porque o torna uma figura menos polarizadora.

Como afirmado anteriormente, DeSantis tem inúmeras vantagens sobre Trump. Ele não apenas é tão populista e atraente para a base republicana quanto o ex-presidente, mas também não está cheio de controvérsias e geralmente fica fora da política mesquinha e obstinada em que Trump frequentemente se envolve.

Ou seja, é um forte candidato do MAGA sem bagagem – e os conservadores sabem disso. E ele também tem um forte histórico entre os republicanos para apoiar isso, já que a Flórida sob seu governo tem frequentemente entrado em conflito com o governo federal do presidente Joe Biden em uma série de questões, incluindo educação, imigração e Covid-19.













Como disse o próprio DeSantis, ele fez da Flórida um bastião da liberdade contra a “acordei agenda” defendido por democratas e Biden. Isso gerou uma onda de migração interna nos Estados Unidos, com muitas pessoas se mudando para a Flórida por causa de seu clima quente, impostos sempre baixos e, é claro, as políticas do governo DeSantis. Na verdade, é a liderança de DeSantis que está mudando drasticamente a demografia política do que costumava ser um estado roxo em um reduto confiável do GOP.

Isso é extremamente significativo por causa da alta população do estado, que se traduz em mais assentos no Congresso e maior representação do Colégio Eleitoral para as eleições presidenciais.

Faltando dois anos para a importantíssima eleição presidencial de 2024, certamente ainda há muito jogo pela frente para os aspirantes ao Partido Republicano. Se a pesquisa do WSJ é algo para pesar fortemente, DeSantis é o favorito republicano claro e ele tem uma janela clara para ganhar a indicação do partido.

Sua estratégia daqui para frente será simples e direta: ser a pessoa mais importante contra os golpes de Trump e mostrar-se um conservador forte que é menos barulhento e dramático do que o ex-presidente. Se ele conseguir isso, pode significar o fim da era Trump – e uma oportunidade chave para o Partido Republicano exorcizar sua responsabilidade mais escancarada.