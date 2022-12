A participação do rublo no comércio russo dobrou – Putin – CMIO

A participação das transações em rublos no comércio exterior da Rússia dobrou desde o início do ano e agora representa um terço dos assentamentos do país, disse o presidente Vladimir Putin na quinta-feira em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais.

Segundo o chefe de Estado, o uso de moedas nacionais em vez do dólar americano e do euro no comércio com os parceiros internacionais da Rússia continua crescendo.

“Vemos o desenvolvimento de uma infraestrutura de pagamento conveniente e independente em moedas nacionais como uma base sólida para fortalecer a cooperação internacional”, explicou o presidente.

“Já fizemos um bom progresso aqui. De acordo com os dados mais recentes, a participação do rublo russo em nossos acordos internacionais dobrou em relação a dezembro passado para um terço e, juntamente com as moedas de países amigos, essa participação ultrapassou a metade,”, afirmou Putin.

Ele também observou que o uso do rublo em acordos comerciais ajudou o desempenho geral da moeda russa este ano, dizendo que o rublo “tornou-se uma das moedas mais fortes do mundo desde o início do ano.”

De acordo com Putin, as decisões oportunas do governo em relação à economia russa também ajudaram, incluindo medidas para regular as saídas de capital e a introdução do mecanismo de pagamento de gás baseado em rublos. Ambos foram introduzidos no início deste ano em resposta às sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia contra a Rússia.

