Ártico: Reino Unido, Alemanha e Suécia investirão US$ 760 milhões em 436 veículos blindados

O Reino Unido, a Alemanha e a Suécia assinaram um acordo para encomendar 436 novos veículos de segurança todo-o-terreno no valor de US$ 760 milhões (R$ 4,03 bilhões) informou a BAE Systems nesta sexta-feira (16).

Segundo o comunicado, a aquisição conjunta servirá para apoiar as operações dos países no Ártico no âmbito do programa Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV).