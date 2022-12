Japão anuncia investimento militar maciço – CMIO

O país formalmente pacifista revelou um grande plano de gastos de defesa de US $ 320 bilhões em cinco anos

O Japão adotou mudanças radicais em sua estratégia de defesa nacional na sexta-feira, anunciando um grande plano de gastos militares. Comprometia-se a atingir o tão debatido “capacidades de contra-ataque” para atingir as bases e centros de comando de seus adversários com mísseis de longo alcance.

O plano, que se estende por um período de cinco anos, prevê aumentar os gastos com defesa do país para 2% do PIB, o que representa um aumento de 50% no orçamento militar anual e totaliza cerca de US$ 320 bilhões.

“Olhando para os arredores do Japão, ele está enfrentando o ambiente de segurança mais severo e complexo desde o final da Segunda Guerra Mundial,” lê a nova Estratégia de Segurança Nacional (NSS) do país, referindo-se à crescente pressão de “aqueles que procuram mudar unilateralmente o status quo pela força.”

A estratégia apontava os vizinhos do Japão, incluindo China e Coreia do Norte, como as maiores ameaças ao país. “O desafio estratégico colocado pela China é o maior que o Japão já enfrentou,” o documento afirma. Também classificou o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia como um “grave violação das leis que proíbem o uso da força e abalou os alicerces da ordem internacional”.













De acordo com o NSS, mísseis de longo alcance representam “uma ameaça real” para o Japão, e a capacidade de contra-ataque é “chave” para dissuadir vizinhos supostamente agressivos, que “melhorou drasticamente” seu próprio potencial de ataque. A estratégia também citou as tensões sobre Taiwan entre as razões para o investimento militar.

Pequim já condenou a expansão militar proposta, com o porta-voz do Exército Estrangeiro, Wang Wenbin, dizendo em uma entrevista coletiva na sexta-feira que Tóquio foi “incitar provocações e criar problemas” na própria região.

“O documento de política de defesa emitido pelo Japão ignora os fatos, desvia-se do compromisso do Japão com as relações bilaterais e o consenso entre China e Japão e difama a postura de defesa nacional da China e atividades militares normais sem motivo”, ele disse.

Washington, no entanto, saudou o “passo ousado e histórico” tomada por Tóquio. “A estratégia apresenta a visão do primeiro-ministro Kishida e do povo japonês para uma ampla e forte comunidade de parceiros e aliados em apoio à paz e estabilidade na região”, disse. disse o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, saudando os esforços de Tóquio para “reforçar e modernizar” a aliança EUA-Japão.

O Japão renunciou à guerra como uma ferramenta de política externa em 1947, com a provisão pacifista permanecendo consagrada em sua constituição sob o Artigo 9. e navios de guerra.