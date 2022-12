AOC acusa Musk de ‘protofascismo’ – CMIO

A congressista Alexandria Ocasio-Cortez criticou o bilionário por suspender jornalistas do Twitter

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, comumente referida como AOC, juntou-se à reação contra Elon Musk depois que o Twitter suspendeu vários jornalistas por supostamente violar as políticas anti-doxxing da plataforma ao reportar sobre o rastreador de voo ElonJet.

AOC acusou Musk de abusar de seu poder como o novo dono do Twitter e disse a ele para “deixe o protofascismo de lado.” Isso foi depois que ele suspendeu temporariamente meia dúzia de jornalistas da CNN, do New York Times e do The Washington Post, entre outros, por reportar e fornecer os links para o ElonJet – um rastreador de voos que postava dados de voos em tempo real sobre o voo de Musk. jato particular.

Musk acusou os jornalistas de compartilhar informações que eram “basicamente coordenadas de assassinato” e citou os termos de serviço do Twitter, que proíbem doxxing – publicação de informações pessoais e coordenadas em tempo real de outras pessoas.

Em uma série de postagens no Twitter na sexta-feira, Cortez insistiu que Musk não deveria ter suspendido os repórteres porque estava “uma figura pública”, sugerindo que ser vítima de tal compartilhamento de informações de localização vem com o território.













“Você é uma figura pública. Um extremamente controverso e poderoso,” AOC escreveu. “Eu me sinto inseguro, mas cair no abuso de poder + banir jornalistas erraticamente só aumenta a intensidade ao seu redor.”

“Dê um tempo e largue o protofascismo. Talvez tente desligar o telefone”, sugeriu a congressista de Nova York.

Musk rejeitou as críticas da AOC simplesmente respondendo: “Você primeiro.”

O bilionário havia afirmado anteriormente que estava bem com qualquer crítica sobre como lidar com o Twitter, que ele comprou no final de outubro por US $ 44 bilhões, mas insistiu que ameaçar a segurança de sua família estava além do limite.

“Criticar-me o dia todo é totalmente bom, mas doxxing minha localização em tempo real e colocando minha família em perigo não é,” ele escreveu.