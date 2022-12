EUA lançam novas sanções anti-Rússia – CMIO

Report This Content

As restrições visam o setor financeiro, funcionários e empresários do país, de acordo com o Departamento do Tesouro

O Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira que estava adicionando 18 entidades relacionadas ao setor de serviços financeiros russo à sua chamada Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN). A lista atualizada inclui o empresário russo Vladimir Potanin, pessoas associadas a ele, bem como sua holding Interros e Rosbank. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) também colocou na lista negra o segundo maior credor da Rússia, o VTB Bank, e várias empresas relacionadas. Sanções também foram impostas aos governadores russos, seus parentes, membros do conselho de administração da Russian Railways e às autoridades em novas regiões da Federação Russa. Os governadores da região de Moscou, bem como das regiões de Voronezh e Kursk, também foram alvos. De acordo com o comunicado, o “O Tesouro tomou medidas sem precedentes para isolar a Rússia do sistema financeiro global, com graves efeitos de curto e longo prazo em sua economia.” “Ao sancionar outros grandes bancos russos, continuamos a aprofundar o isolamento da Rússia dos mercados globais”, disse o Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson. O Tesouro indicou que todas as propriedades e participações nos bens dos indivíduos sancionados que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA foram bloqueadas e devem ser relatadas ao OFAC. Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

