Secretário-geral da OTAN acredita que conflito na Ucrânia pode se arrastar por muito tempo

“A maneira mais rápida de conseguir isso é fornecer apoio militar para que o presidente Putin entenda que não pode vencer no campo de batalha, mas deve sentar e negociar de boa fé”, acrescentou o secretário-geral da OTAN.

Não haverá paz na Ucrânia enquanto Ocidente continuar abastecendo Kiev com armas, dizem analistas

Já em dezembro, após conversas com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Stoltenberg, disse que a OTAN não era parte no conflito na Ucrânia e não se deixaria envolver nele.

Na quinta-feira (15), Zelensky disse que a única maneira de encerrar as hostilidades na Ucrânia é a Rússia retirar suas tropas para as fronteiras estabelecidas em 1991, com o fim da União Soviética.