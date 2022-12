Traços de cocaína encontrados no retiro do ex-primeiro-ministro do Reino Unido – Guardian – CMIO

Funcionários de uma casa de ‘graça e favor’ do governo supostamente encontraram resíduo de pó branco após um evento conservador no verão passado

Traços de cocaína foram encontrados por funcionários que trabalhavam em uma casa de graças e favores do governo do Reino Unido após festas com a presença de aliados políticos da ex-primeira-ministra e secretária de Relações Exteriores Liz Truss, informou o The Guardian na sexta-feira.

O pó branco teria sido encontrado na propriedade de Chevening – uma mansão de 115 cômodos tradicionalmente concedida ao secretário de Relações Exteriores – no verão passado, dias antes de Truss vencer a corrida pela liderança do partido e se tornar primeiro-ministro.

Fontes afirmam que a droga classe A esteve presente em pelo menos duas festas – uma realizada no final de agosto, no auge da campanha política de Truss, e outra no primeiro fim de semana de setembro, poucos dias antes de ela ganhar o cargo. Acredita-se que ambas as partes foram atendidas pessoalmente por Truss e seus aliados políticos.

Funcionários da propriedade disseram ao The Guardian que testaram a substância usando um cotonete que muda de cor quando entra em contato com a cocaína e descobriram que o pó branco continha de fato vestígios da droga.













Outras fontes disseram que um pó branco semelhante foi encontrado nos escritórios da Downing Street, nº 10, depois de duas festas de bloqueio realizadas quando Boris Johnson estava no comando do governo do Reino Unido, informa a agência.

O jornal observa, no entanto, que há “nenhuma sugestão de que Truss ou Johnson usaram a droga ou que eles teriam conhecimento se drogas foram usadas ou presentes”.

A posse de cocaína é considerada uma ofensa criminal de acordo com a lei do Reino Unido e é punível com até sete anos de prisão, além de atrair uma multa ilimitada. As autoridades britânicas, incluindo Truss, já haviam pedido uma repressão aos usuários de drogas recreativas no país e propuseram punições mais severas para os infratores, como confisco de passaporte e proibição de boates.