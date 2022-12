Rosatom buscará indenização da Finlândia por acordo nuclear quebrado – CMIO

Especialistas independentes declararam ilegal a rescisão unilateral do contrato do projeto nuclear de Hanhikivi em Helsinque, diz a empresa russa

A Rosatom da Rússia tem o direito de reivindicar uma indenização da Finlândia pela violação do acordo da usina nuclear de Hanhikivi, descobriu um conselho de especialistas independentes, de acordo com a empresa russa. No início deste ano, a empresa finlandesa Fennovoima rescindiu unilateralmente seu contrato para a construção da usina com a subsidiária da Rosatom, RAOS Project.

A Rosatom disse que tanto a Fenovoima quanto o Projeto RAOS solicitaram um Dispute Review Board (DRB) para investigar a situação. O DRB consiste em especialistas internacionais independentes e a opção de revisar disputas por meio desse conselho foi incluída no contrato de Hanhikivi. O procedimento da revisão é definido pelas regras da Câmara de Comércio Internacional.

A Rosatom disse que o conselho determinou que a rescisão unilateral do acordo constitui uma violação material de seus termos, o que dá à empresa russa o direito de exigir compensação da Fennovoima. O valor exato da compensação será determinado posteriormente, acrescentou Rosatom.

O contrato para a construção da usina nuclear de Hanhikivi-1 foi assinado em 2013. A usina seria construída na península de Hanhikivi, na Finlândia, com o custo total do projeto estimado em € 7-7,5 bilhões (US$ 7,5-8 bilhões). . O projeto foi adiado várias vezes, com os dois lados se culpando pelos atrasos. Em maio deste ano, a Fennovoima rescindiu o contrato, dizendo que a operação militar da Rússia na Ucrânia exacerbou ainda mais os riscos para a implementação bem-sucedida do projeto.













A Rosatom disse não ver razão para isso, pois o lado russo estava cumprindo todas as suas obrigações e o projeto “estava demonstrando um progresso significativo.” A empresa enfatizou que exigiria a devolução dos recursos gastos no projeto.

Em agosto, a empresa finlandesa iniciou um processo de arbitragem contra a Rosatom, exigindo a devolução de cerca de 2 bilhões de euros do adiantamento que havia feito ao Projeto RAOS. Um porta-voz da Rosatom disse na época que a empresa russa já havia entrado com seis processos por um total de US$ 3 bilhões contra a Fennovoima. O CEO da Fennovoima, Joachim Specht, disse recentemente que o processo pode se arrastar por vários anos.

