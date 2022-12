EUA lançam Escritório de Coordenação da China para 'garantir' estratégia contra Pequim

“O novo escritório do Departamento de Estado ajudará a garantir que a estratégia do governo para a China seja efetivamente implementada”, disse Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA.

Embora a administração de Joe Bin, presidente dos EUA, reconheça que quer se envolver com a China e cooperar no clima e em outras questões globais, “isso não apaga as dificuldades, as tensões, o potencial para crises que precisam ser administrados com muito cuidado por meio de canais de comunicação eficazes”, explicou Sullivan.