O Banco da Inglaterra tenta conter a inflação crescente – CMIO

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou na quinta-feira a taxa básica de juros pela nona vez consecutiva neste ano, em um esforço para combater a inflação de dois dígitos no país.

O Comitê de Política Monetária (MPC) votou para aumentar o custo dos empréstimos em 50 pontos-base para 3,5% depois que o índice de preços ao consumidor mostrou inflação anual de 10,7% no mês passado.

A alta leva as taxas do Reino Unido ao nível mais alto desde outubro de 2008 e ocorre apesar das expectativas de que o país está entrando em uma longa recessão. Ele marcou uma desaceleração, no entanto, no ritmo de alta das taxas, desde o aumento de 0,75 ponto percentual em novembro.

“O mercado de trabalho continua apertado e há evidências de pressões inflacionárias nos preços domésticos e nos salários que podem indicar maior persistência e, assim, justificar uma resposta mais forte da política monetária”, disse. afirmou o MPC, sinalizando que mais aperto pode ser necessário.

A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido acelerou para uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro, impulsionada pelo aumento vertiginoso dos custos de alimentos e energia.

O BoE disse no mês passado que a economia provavelmente já estava em uma recessão que pode durar até o final de 2023. Agora, espera que o produto interno bruto do país caia 0,1% no quarto trimestre de 2022.

