O Parlamento da Moldávia anunciou sua intenção de renomear a língua oficial para romeno

“Estamos estudando a possibilidade de corrigir esse erro histórico. A língua romena substituirá o sintagma “língua moldava” na legislação, na Constituição na primavera de 2023. Não teremos tempo para fazer isso antes do final do ano . Tal evento deve ocorrer em um contexto historicamente significativo”, disse Grosu. no ar do canal de TV público “Moldova-1”.