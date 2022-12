Reino Unido lança investigação ‘independente’ sobre alegações de crimes de guerra – CMIO

O inquérito investigará alegações de assassinatos ilegais cometidos por comandos de elite do SAS britânicos há uma década.

O Reino Unido lançou um novo inquérito independente para investigar “alegações de irregularidades” por soldados britânicos no Afeganistão no início de 2010, anunciou o Ministério da Defesa na quinta-feira. A investigação, liderada pelo juiz sênior Charles Haddon-Cave, deve começar no início do próximo ano.

“Esta investigação especial é bem-vinda e deve ser bem-sucedida. É essencial proteger a reputação de nossas forças especiais britânicas, garantir a integridade das investigações militares e assegurar a justiça para qualquer um dos afetados”, afirmou. disse o secretário de defesa da sombra, John Healey.

o “inquérito estatutário independente” vem depois de anos de negações do MoD, que encenou apenas investigações internas que não conseguiram encontrar evidências conclusivas de supostos assassinatos cometidos por soldados do SAS no Afeganistão.

“A defesa fez uma série de mudanças nos últimos anos ao lidar com acusações graves de irregularidades contra nossas Forças Armadas. Muitas delas já estão em funcionamento, inclusive com a criação da Unidade de Defesa de Crimes Graves”, O secretário de Defesa, Ben Wallace, disse em um comunicado. “Se houver mais lições a aprender, é certo que as consideremos completamente para garantir que todas as alegações sejam tratadas de forma adequada e em igual medida.”













A investigação cobrirá o período de meados de 2010 a meados de 2013, quando os militares do SAS foram destacados para o Afeganistão. Ao longo dos anos, alegados assassinatos a sangue frio de civis cometidos pelas forças de elite foram repetidamente relatados pela mídia.

A última investigação sobre o assunto foi publicada pela BBC no início deste ano. De acordo com o relatório, compilado pela emissora após sua própria investigação de quatro anos, um único esquadrão SAS possivelmente matou pelo menos 54 civis afegãos durante ataques noturnos, em apenas um período de seis meses.

Os documentos explorados pela BBC revelaram um padrão de assassinatos suspeitos, todos justificados pela suposta descoberta de armamento no local. O relatório sugere que as armas podem ter sido plantadas pelos próprios militares de elite para pintar os civis que eles mataram como militantes. Os relatórios pós-missão das equipes do SAS despertaram certa desconfiança entre seus superiores na época, segundo a BBC, mas nenhuma ação foi tomada contra os soldados.